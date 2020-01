JobsAcademy presenta i percorsi formativi in area tecnologica e business

JobsAcademy, l’istituto di alta specializzazione post diploma che forma tecnici specializzati in aree tecnologiche strategiche grazie alla partnership con più di 2.500 aziende, promuove due giornate dedicate a possibili futuri talenti di JobsAcademy e alle famiglie che cercano percorsi di specializzazione concreti per i propri figli.

Il primo appuntamento è per venerdì 31 gennaio, dalle 14.30 alle 17.30, presso la sede di JobsAcademy in via del Convento 1 a San Paolo d’Argon (Bergamo). L’ Area Day Technical sarà dedicato alla presentazione dei corsi dell’area tecnologica, che comprende 5 percorsi: Plastics & Composities Technology, Industrial Design & Innovation Technology, Green Building Design, Web Design & Software Development e Mechatronics Technology & Industry 4.0. Link di registrazione : https://www.fondazionejobsacademy.org/it/landing_page/technical-area-day/.

Il 7 febbraio (sempre dalle 14.30 alle 17.30) spazio invece all’ Area Day Business che propone i corsi di International Marketing Management, Digital Marketing Management, Human Resource Administration, Marketing Sales & Export Management e Retail & Store Management. Per iscrizioni https://www.fondazionejobsacademy.org/it/landing_page/business-area-day/.

In entrambi gli appuntamenti i partecipanti avranno la possibilità di scoprire i corsi e i relativi piani formativi, oltre che confrontarsi con docenti provenienti dal mondo del lavoro ed ex-studenti assunti in aziende. Verrà inoltre presentato il nuovo processo di ammissione ai corsi.

La mission di JAC è favorire e accompagnare la crescita della singola persona, con la sua personalità e le sue attitudini, che vengono messe al centro di ogni scelta didattico-organizzativa. JobsAcademy rappresenta un’esperienza educativa e formativa verso il mondo del lavoro.