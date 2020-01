Edufin, Federmanager insegna economia e finanza agli studenti

Lunedì 27 gennaio alle 9 si è svolta la lezione di ‘Alfabetizzazione finanziaria’ in 5ª AI; alle 11 la replica in 5ª AT. Nelle aule delle due sezioni del ‘Marconi’ di Dalmine, due classi di circa 25 studenti ciascuna. In cattedra, due ex dirigenti industriali, iscritti a Federmanager Bergamo: Ciro Ciaccio e Maurizio Zucchi. Insieme ad altri sei colleghi – Claudio Pesenti, Giuseppe Le Pera, Pietro Svanoni, Daniele Crotti, Fausto Cerea e Domenico Stornante – hanno ideato e realizzato il Progetto Edufin. Il cui scopo è fornire, a studenti e studentesse delle quarte e delle quinte Superiori, di città e provincia, nozioni di base su temi di Economia e Finanza.

“La prima lezione di Alfabetizzazione finanziaria – precisa Ciaccio che, oltre ad essere il coordinatore dell’iniziativa è anche Segretario di Federmanager Bergamo – consisterà nella descrizione di alcuni macro scenari, di economia nazionale internazionale. Nelle successive ore del format, che abbiamo messo a punto per i ragazzi del ‘Marconi’, i miei colleghi entreranno nei dettagli di numerosi argomenti: dal Pil allo Spread, dall’inflazione al Mercato del lavoro, dal Sistema finanziario al suo funzionamento, dai Prodotti derivati alle Criptovalute, dall’Impresa al Business plan. Concetti che saranno illustrati facendo ricorso ad esempi concreti offerti dall’attualità quotidiana”.

Quella del ‘Marconi’, sarà la terza, ed ultima per il momento, fase del Progetto che ha preso il via alla fine dello scorso anno. Primi, a beneficiarne, un centinaio di ragazzi dell’Istituto Aeronautico ‘Locatelli’ (dove, venerdì 31 gennaio, alle 11, è in programma la cerimonia di fine Corso, con l’assegnazione di premi ai vincitori di un contest conclusivo). Edufin è poi proseguito all’Istituto ‘Bortolo Belotti’ (dov’è ancora in corso), interessando circa 200 studenti. E, ora, sta per essere replicato all’IIS dalminese, coinvolgendo altri 200 maturandi.

“Edufin è un vero e proprio progetto di Cittadinanza attiva, che ci piacerebbe venisse copiato e replicato in altre aree del Paese, presidiate dalle 57 sezioni in cui è articolata la Federazione” puntualizza Bambina Colombo, Presidente di Federmanager Bergamo (oltre 1500 associati, fra dirigenti industriali in attività e in pensione), seconda realtà a livello lombardo e settima in ambito nazionale. Ed è anche in virtù di questa particolare caratteristica che, lo scorso settembre, la Giunta Gori ha deciso di conferire, al Progetto Edufin, il Patrocinio del Comune di Bergamo.

“Mi auguro – conclude la leader dei manager bergamaschi – che tramite questo passaggio di competenze e conoscenze, da una generazione all’altra, i circa 500 ragazzi coinvolti in questo periodo disporranno di maggiori elementi per fare le più consapevoli scelte nelle rispettive vite di studio e professionali”.