Coppa Italia o l’ultima puntata di “New Amsterdam”? La tv del 28 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 28 gennaio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Milan e Torino, per i quarti di finale della Coppa Italia. Domani, sempre su Rai1 e alla stessa ora, sempre per i quarti di finale si giocherà Inter Fiorentina.

Canale5 alle 21.20 proporrà gli ultimi episodi della seconda serie della fiction “New Amsterdam”, con Freema Agyeman, Ryan Eggold e Janet Montgomery. Andranno in onda tre episodi intitolati “Bravi soldati”, “Segui il tuo cuore” e “L’isola”. Nel primo, i medici devono prendersi cura di un’adolescente malata di leucemia, che necessita di un trapianto di midollo osseo. Nel secondo, la dottoressa Sharpe è alle prese con la fuga di un paziente. Nel terzo, i medici si recano alla prigione per effettuare delle visite gratuite.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con la quarta puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”, condotto da Paolo Ruffini e Francesca Cipriani.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Piacere, sono un po’ incinta”, con Jennifer Lopez; su Rai4 alle 21.10 “7 giorni a Entebbe”; su Rai5 alle 21.15 “Corri ragazzo corri”, con Andrzej Tkacz; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Quando arriva l’amore”, con Sharon Stone; e su Iris alle 21 “L’assedio di fuoco”, con Randolph Scott.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dead Diva”, con Margaret Cho e Brooke D’Orsay. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Taglie forti”, “Il servizio d’incontri”, “E se…”, e “Modelle assassine”. Nel primo, Deb è decisa a convincere una boutique a vendere tagli extra large. Nel secondo, la giudice Madeline Stone è alla ricerca di una relazione con l’aiuto di un servizio di internet, ma Deb scopre che si tratta di una frode. Nel terzo, Jane si occupa del caso di una donna che pensa di essere stata scambiata alla nascita. Nel quarto, Grayson e Kim si occupano di una causa, senza farsi pagare, in cui una donna rifiuta di vendere la sua casa a una società immobiliare.

Da segnalare, infine, su La5 alle 21.10 la replica di “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.10 il reality “Primo appuntamento”; e su Italia2 alle 21.30 il cartoon “Capricciosa Orange road”.