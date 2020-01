Atalanta, polverizzati i biglietti per Valencia: saranno 2.377 i bergamaschi al Mestalla

Polverizzati. È stata questa la fine che hanno fatti i biglietti messi a disposizione della Uefa per il settore ospiti del Mestalla per Valencia-Atalanta, match valido per gli ottavi di finale di Champions League in programma il 10 marzo.

I tifosi bergamaschi hanno acquistato tutto l’acquistabile, ossia 2.377 tagliandi, nel giro di pochissimi minuti.

La vendita libera dei biglietti, che era stata aperta soltanto online, è terminata praticamente subito. Anche i restanti tagliandi, quelli gestiti dalla società di viaggi che offre pacchetti partita-trasferta sono andati esauriti nel giro di pochissimo.

I bergamaschi si preparano a invadere Valencia. Sarà un’altra pagina di storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio.