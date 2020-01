Su RaiTre, La7 e Rete4 speciali sulle regionali: la tv del 27 gennaio

Per la prima serata in tv, lunedì 27 gennaio su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “PresaDiretta” con una puntata dedicata alle elezioni regionali come indica il titolo, “Emilia Romagna all’ultimo atto”.

Riccardo Iacona propone un approfondimento per capire le ragioni e i sentimenti della gente e per commentare i risultati delle urne. Interverranno i protagonisti della lunga campagna elettorale in Emilia-Romagna e verranno raccolte le ultime dichiarazioni politiche a caldo, all’indomani del voto. Centinaia e centinaia di chilometri percorsi per raccogliere le parole, i volti e le storie, della politica e della società civile, di un territorio attraversato da un appuntamento politico che è molto più di un voto regionale.

Il lungo viaggio di PresaDiretta nelle grandi città, nelle periferie, nei paesi dell’entroterra, nelle campagne e nei luoghi di lavoro per raccogliere i bisogni, le paure, i sentimenti delle elettrici e degli elettori. Un reportage che racconta in profondità le ragioni del voto.

Anche su La7 al centro dell’attenzione ci sarà l’esito delle regionali (ieri si è votato in Emilia Romagna e Calabria): per i commenti e gli aggiornamenti alle 21.15 ci sarà uno speciale di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi.

Si parlerà del voto anche su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

In occasione del giorno della Memoria su Iris alle 21 si potrà vedere il film “Schindler’s List”, con Liam Neeson.

Oskar Schindler, di origine morava, arriva nel 1939 a Cracovia con l’intenzione di arricchirsi sfruttando gli ebrei in una fabbrica di vasellame. Ma, colpito dalla ferocia nazista, decide di “giocare” una pericolosa avventura: salvare i suoi operai dallo sterminio. Si ridurrà in miseria, ma, per merito suo, più di mille israeliti, destinati ai campi di stermino, sopravviveranno alla guerra.

RaiUno alle 21.25 proporrà la terza delle quattro puntate della fiction “La guerra è finita”, con Michele Riondino. Davide per scoprire la provenienza della spilla, contatta il colonnello De Giorgi, uno degli ufficiali incaricati di dare la caccia ai criminali di guerra latitanti. Scopre così che la spilla appartiene al plotone del tenente Bianchi, colpevole di molti crimini contro i civili, ma ora deve capire se anche Mattia faceva parte di quel gruppo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la settima delle tredici puntate di “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”, con Jennifer Lowe Hewitt. Andranno in onda tre episodi intitolati “Fantasmi”, “Il vero Buck” e “La storia di Hen”. Nel primo, Maddie è alla ricerca di un escursionista che si è smarrito. Nel secondo, la squadra deve intervenire per salvare due sposini. Nel terzo, Hen ringrazia Athena per averlo aiutato a diventare un pompiere.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 “I mercenari 3”, con Sylvester Stallone; su Rai4 alle 21.10 “Riflessi di paura”, con Kiefer Sutherland; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Conspiracy – Soluzione finale”, con Kenneth Branagh e su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher – Scherzi del destino”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Punto di svolta”. Grandi nomi della letteratura e altrettanti sguardi sul mondo che hanno segnato profondamente la narrativa mondiale. Condotto da Edoardo Camurri.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Lacrime e sangue” e “Salvare Principessa”. Nel primo, Joséphine deve prendersi cura di un parroco di campagna, padre Flaubert, che sta facendo restaurare un antico affresco che si trova nella sua sperduta chiesetta. Ma una statua della Vergine comincia a versare lacrime di sangue e molti gridano al miracolo. Nel secondo, Joséphine è impegnata in un caso insolito: deve salvare Principessa, una cavalla che è destinata a essere abbattuta perchè è vecchia e non più in buone condizioni di salute.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.30 cartoon “Tutti all’arrembaggio! One Piece”.