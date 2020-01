Storia di Miklós, l’ebreo che si aggrappava all’amore

Potremmo parlare della giornata della memoria con un grande senso di rabbia per ciò che è accaduto, di tristezza per i morti che sono caduti, di amarezza nel sapere che in tanti sono rimasti a guardare pur sapendo ciò che succedeva. Potremmo rimanere qua a pensare all’orrore della morte, alla pietà umana che è stata largamente cancellata, alla sofferenza che dilagava. Alcuni morivano nei campi di concentramento, alcuni in battaglia, alcuni nella propria casa… non esistevano vincitori né vinti, solo la sospensione dell’umanità che ha portato un’aria di guerra e morte. Potremmo parlare di tutto ciò, ma non lo faremo, perché ogni brutta storia costellata da cenere e polvere ha la sua stella che brilla, l’eccezione che fa credere ancora nella bellezza del sentimento umano più puro: l’amore.

L’Ungheria era il paese nativo di due giovani ragazzi, Miklós e Fanni, lui poco più grande di lei che fin dall’adolescenza si innamorò dei suoi occhi. Lui poeta, lei poesia, lui artista, lei musa, un amore puro e profondo che li porterà alle nozze nel 1935 e che li unirà da lì all’infinito. Accadde ciò che nessuno vorrebbe, lo scoppio di una guerra, l’amore che trema di fronte alla paura della morte, la colpa di essere ebreo.

Mik, così soprannominato, era colpevole del suo credo, lo iniziarono ad allontanare impedendogli di praticare la sua professione di insegnante, successivamente lo portarono in campi di lavoro allontanandolo dalla sua amata Fanni, finchè nel 1944 non venne portato in un campo di concentramento al confine con la Russia.

L’amore inizia a tremare, forse non basta questo per salvare una persona, forse Mik avrebbe dovuto rinunciare al suo caldo sentimento per la moglie così da arrendersi alla cruda e triste realtà che dovette affrontare. Non lo fece mai.

Passò i suoi giorni a pensare a colei che amava con tutto se stesso, scriveva poesie su di lei e con l’amore che provava si faceva forza per andare avanti, passo dopo passo, giorno dopo giorno, ma non bastò. Le scrisse un messaggio: “Sei tu a dare un senso alla mia vita. Resterò in vita per te”, era il 1944.

Poi la guerra finisce, il sole risplende in cielo e Fanni si fece forza e partì alla ricerca di suo marito, per salvarlo da ciò che la guerra gli fece, per riportarlo al riparo dalla violenza umana e fargli di nuovo vivere il loro amore. Cercò indizi, si fece strada seguendo le orme del poeta, finchè non arrivò in un campo che era vuoto. I soldati tedeschi avevano spostato i prigionieri, facendo loro affrontare una marcia notturna, tra il freddo e il ghiaccio che tagliò il respiro a molti di loro, per raggiungere la località di Bor, dove i prigionieri avrebbero lavorato in miniera.

Fanni sa dove andare e non perde tempo, arriva nel campo di Bor in cui trova un gruppo di soldati intenti a ispezionare la zona, ma anche qua sembra tutto vuoto, nessuna voce familiare, nessun Mik ad attenderla. Lei sa che qualcosa non torna, sente che Mik è lì ed è suo compito ritrovarlo.

È in quel momento, mentre osserva un pezzo di terreno con una pianta di cotone, che le torna in mente il verso di una poesia del marito: “ero fiore, sono diventato radice”. Si avvicina alla pianta, volge lo sguardo verso un soldato e gli chiede di scavare, lì, dove il cuore l’ha diretta seguendo il richiamo dell’amore del marito. Il militare esegue la richiesta e poco dopo, ecco che la terra rivela ciò che aveva nascosto per più di un anno: una fossa comune che mostra solo corpi e ossa. Fanni ha uno sguardo diverso rispetto ai soldati che le stanno attorno, guarda i corpi e sa che Mik è lì, vede un cappotto familiare, si avvicina e fruga nelle tasche.

Trova un taccuino che ha la stessa grafia del marito, in cui lui, tra la sofferenza e il dolore, intratteneva una conversazione con lei. La notte in cui i prigionieri si spostarono verso Bor, Mik camminò per 30 chilometri mentre il freddo gli uccideva i polmoni, ma non fu questo a spezzarlo, fu la pallottola alla fronte che pose fine al suo respiro, ma non al suo ricordo.

Il taccuino di Bor rimane il dialogo fra un marito innamorato e una moglie che gli riscalda il cuore. Fanni, dopo anni di sofferenze e guerra ha ritrovato Mik, sotto terra, fra centinaia di corpi.

L’amore può salvare le persone? Forse no, ma può salvare la loro memoria e diventare la stella brillante che spicca in un cielo di morte.

Questa storia è stata raccontata da Alessandro D’Avenia nel suo libro “Ogni storia è una storia d’amore” e in seguito esposta anche sul Corriere della Sera e questa vicenda di guerra, morte e amore ci ricorda come, in questo giorno, non sia necessario solo ricordare i fatti gravi che portarono alla morte di milioni di persone, bensì come la memoria permetterà alle vittime di vivere ancora. Mik ha affidato la sua speranza all’amore che provava per sua moglie, Fanni ha affidato al suo cuore la ricerca del corpo di suo marito. Si sono ritrovati seppur divisi, si sono amati seppur logorati del dolore.

La loro storia è la stella che brilla in un cielo di sangue e morte.