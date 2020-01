Nuovo servizio credito di Confartigianato Imprese Bergamo

Una delle difficoltà principali che le imprese artigiane e le piccole imprese si trovano a dover affrontare è quella dell’accesso al credito. Interessi troppo alti, necessità di garanzie, tempi di attesa lunghi riducono gli investimenti e penalizzano il “fare impresa”.

Per aiutare gli imprenditori associati e fornire loro una garanzia affidabile, Confartigianato Imprese Bergamo ha attivato un nuovo Servizio Credito che fornisce supporto, consulenza e garanzia alle imprese nell’accesso al credito, grazie al proprio team di esperti e all’accordo sottoscritto nel 2018 con il consorzio fidi regionale ConfidiSystema!, nato dall’aggregazione dei cinque confidi lombardi dell’artigianato, dell’industria, dell’agricoltura, dei servizi e del terziario.

Con soluzioni finanziarie innovative, accompagnamento e visite in azienda e consulenza personalizzata, il servizio aiuta le imprese in tre semplici passi: valuta insieme all’imprenditore le necessità, i preventivi e il tipo di operazione richiesta, individua la soluzione migliore interfacciandosi anche con l’istituto di credito per valutarne i costi, i tempi e la fattibilità e infine garantisce il finanziamento attraverso la rete di ConfidiSystema! per una percentuale che va dal 50% sino all’80%. dell’importo finanziato.

“Anche i dati congiunturali più recenti mostrano come l’accesso al credito sia ancora oggi un fattore di criticità per le imprese – ha spiegato il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini – ed è un compito fondamentale per un’organizzazione di riferimento come la nostra, essere presenti in modo incisivo in questo campo, con assistenza e supporto adeguati. La partnership con una realtà riconosciuta e strutturata come ConfidiSystema! darà sicuramente nuovo respiro alle imprese artigiane e alla piccola impresa. Inoltre, i nostri esperti saranno presenti per rispondere alle esigenze delle imprese rappresentandone le esigenze agli istituti bancari e individuando i servizi più idonei alle loro necessità”.

Tra i vantaggi offerti dal nuovo servizio, delibera del finanziamento in modo più facile e veloce e condizioni migliori grazie alla concessione della garanzia, possibilità di anticipo delle somme in pochissimi giorni in virtù di specifici prodotti finanziari, consulenza personalizzata e visite in azienda. Inoltre gli imprenditori potranno richiedere un check-up della propria situazione finanziaria da parte degli esperti del servizio che, come da tradizione di Confartigianato, consiglieranno le soluzioni realmente più idonee per le imprese.

Per informazioni: Servizio Credito (tel. 035.274.386 – cell. 334.6596886 – 335.7555243 – 366.6646217; e-mail: credito@artigianibg.com).