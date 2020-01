“L’uomo livella e altri racconti”, lo scrittore Paolo Dal Canto alla libreria Palomar

Venerdì 31 Gennaio 2020 alle 18.30 alla libreria Palomar di via Angelo Maj 10 a Bergamo, ci sarà la presentazione del libro “L’uomo livella e altri racconti” di Paolo Dal Canto.

“Ho sempre creduto alle storie, sin da piccolo. Mia madre diceva: Se lo puoi raccontare allora è vero”. Da “L’uomo livella e altri racconti”

“L’uomo livella” è una raccolta di racconti, una carrellata di personaggi, di antieroi. C’è l’uomo livella, quello che suda, la casalinga maratoneta, ci sono Giuda e l’arcangelo Gabriele, c’è Stella, Adicius, Arimo, Estherelle e tanti altri e ci sono io, ci siete voi, ci siamo noi, i perdenti, quelli che non ce ne va mai bene una, ma alla fine, in un modo o nell’altro, vinciamo sempre.

“In genere un libro che ti prende ti dispiace finirlo, vero? Bene, questo m’ha preso e, miseria d’una miseria, non vedo l’ora che mi

L’autore scrive guardando sempre avanti, non si preoccupa di piacere, di farsi seguire. Ha altro da fare, precursore di viaggi e di mondi, narrazioni differenti. Idee inusuali e inaudite una dietro l’altra.

È scomodo, irriverente, tagliente, ma anche ironico, visionario, dirompente. La scrittura cambia continuamente registro, così come cambiano i mondi. La costante è il controllo sapiente. Tutto regge e sta in piedi perché tenuto insieme con precisione e cura, visione. C’è molto dell’artigiano nel tagliare su misura lo stile e il ritmo di ogni racconto, nell’accostare i racconti in un tessuto più ampio, dargli forma, come un vestito che non è solo collo, dietro davanti tasca o cintura. E’ un abito, che ti accompagna nel viaggio. Tessuto che ti copre, e ti scopre.

Serve grande capacità di scrittura per scrivere del caos del mondo, ordinarlo per righe, paragrafi, capitoli, racconti. Per dargli forma, sostanza, peso e leggerezza. Per lasciare le cose lì, appese e grondanti, per farle risalire dal profondo, dare voce al chiaro e allo scuro. Dare a tutto contenimento.

C’è grande equilibrio, nello stare di tutte le cose del mondo, così deflagrate, forti e fragili. Vetro sottile, forme, bolle, silenzi e urla. Ogni cosa un frattale, una parte finita nell’infinito. Una faccia nello specchio di dio”. Estratto dalla recensione di Elena Elle Comana.