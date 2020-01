Grave incidente nella serata di lunedì 27 gennaio in via Nullo a Bergamo, con un uomo di 42 anni ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli agenti della polizia locale, intervenuti con il supporto degli uomini della Questura, il 42enne, di professione pony-pizza, con lo scooter della pizzeria per cui lavora, Pronto Pizza, stava percorrendo via Nullo in direzione di via Broseta. Quando è giunto all’incrocio con via Diaz, un’auto, una Opel Meriva blu, ha imboccato via Nullo e l’ha travolto.

L’uomo sul mezzo a due ruote è stato sbalzato per diversi metri e ricadendo ha battuto la testa sul marciapiede. Ha perso conoscenza. Le due persone a bordo della vettura, un uomo e una donna, sono usciti dall’abitacolo, hanno osservato il ferito a terra e dopo aver posteggiato l’auto in contromano si sono allontanati a piedi.

La scena è stata vista da alcuni passanti, che hanno subito chiesto l’intervento di un’ambulanza e delle forze dell’ordine. Dopo qualche minuto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Il personale medico che ha prestato le prime cure sul posto e ha poi trasportato il 42enne all’ospedale Papa Giovanni.

Nel frattempo sono sopraggiunti gli agenti della Locale e della Questura, che in pochi minuti hanno individuato i due occupanti della Opel, non lontano, nei pressi del Triangolo. Sotto shock, non hanno saputo spiegare il loro gesto. Ora rischiano una denuncia.