In auto con 3 amici, patente mai conseguita: “Stavo solo andando a fare la spesa”

Non aveva mai conseguito la patente di guida, eppure guidava come se nella fosse. L’uomo, un 30enne pachistano, regolare e residente nella zona, è stato scoperto al volante dagli agenti della polizia locale di Seriate.

L’uomo era in auto con tre connazionali. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, ha risposto di non avere la patente di guida in quanto mai conseguita.

“Volevo andare a far la spesa, non ho la patente ma sto studiando” ha tentato di giustificarsi il 30enne.

Inoltre la vettura è risultata priva dell’assicurazione, obbligatoria per legge. È scattata la maxi sanzione per un totale di circa seimila euro e il sequestro del mezzo intestato al padre dell’interessato.