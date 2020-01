Ibanez è della Roma: con l’Atalanta 20′ in campo e il suo valore è raddoppiato

È un caso quantomeno strano, insolito, quello di Roger Ibanez. Il 21enne difensore brasiliano, che l’Atalanta ha acquistato un anno fa dalla Fluminense per 4 milioni di euro, si trasferisce alla Roma in prestito gratuito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus.

In poche parole, il valore del ragazzo è raddoppiato nel giro di dodici mesi. La cosa curiosa è che in questo lasso di tempo il giovane sudamericano è sceso in campo 20′ con la prima squadra di Gasperini.

Il tecnico piemontese lo ha infatti mandato in campo nel finale della partita con il Genoa, dell’11 maggio scorso, e poi gli ha concesso qualche minuto nella storica sfida con lo Shakhtar, in Champions League.

Eppure il valore del cartellino di Ibanez è raddoppiato (quasi triplicato, se si contano i bonus).

Com’è possibile? La risposta è semplice: il brasiliano, prima di essere riscattato, giocherà per 18 mesi con la maglia della Roma e in questo lasso di tempo il suo valore reale crescerà raggiungendo – forse, superando anche – il valore già raggiunto dal suo cartellino. Questo, almeno, è quello che si augurano i dirigenti giallorossi.