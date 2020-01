Guasto alla caldaia, in 4 intossicati dal monossido: salvati in camera iperbarica

A riversare il monossido di carbonio in casa, probabilmente, è stato un guasto alla caldaia della cucina: a rimanere intossicati, sabato 25 gennaio, quattro persone.

L’intervento è stato fatto in via San Michele del Carso a Lenate sul Seveso, in provincia di Monza Brianza: una 57enne, un 58enne e due ragazze di 22 e 27 anni. I pazienti sono stati subito ricoverati all’ospedale di Carate Brianza che poi ha deciso di trasferirli all’Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta complessità di Zingonia per un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza in camera iperbarica.

A Bergamo sono arrivati attorno alle 14 di sabato e il trattamento si è concluso alle 15.37: i pazienti sono stati poi riportati in ospedale.