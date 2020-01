Questo simpatico cartello fai da te è affisso vicino all’ingresso della Ca’De L’Oste in via dei Celestini a Bergamo.

L’albero è sopra lo stallo per le due ruote, stallo sempre occupato da una piccola auto. Così i frequentatori del locale che non trovano posto per la loro bici o moto, hanno pensato bene di rammentarlo al posteggiatore abusivo. Nella via è quasi sempre impossibile parcheggiare in quanto sosta libera.