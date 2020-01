Inizia la settimana che ci porta dritti ai giorni della merla. Sarà rispettata la tradizione o proseguirà l’inverno mite a Bergamo? Vediamo cosa dice Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Una vasta area depressionaria presente tra le isole Britanniche e l’Islanda interesserà il tempo della prima parte della settimana anche sulla Lombardia convogliando veloci fronti nord-occidentali in grado di portare deboli precipitazioni specie sui settori Alpini e Prealpini. Clima sempre mite per il periodo.

Lunedì 27 gennaio 2020

Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, banchi di nebbia e foschia possibili sui settori di medio-bassa pianura nelle prime ore del mattino. Dal pomeriggio graduale aumento della copertura nuvolosa a iniziare dai settori nord-occidentali in estensione al resto regione entro la sera. Precipitazioni dalla tarda serata deboli inizialmente sui settori alpini, prealpini, in estensione alle pianure adiacenti, più diffuse sui settori centro-orientali della regione. Neve oltre 1000/1200 metri sulle Alpi occidentali, oltre i 1200/1400 metri sui settori centro-orientali.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve diminuzione con valori tra -1° e 4°C dei principali centri urbani, massime in lieve diminuzione con valori tra 7° e 9°C

Martedì 28 gennaio 2020

Tempo Previsto: Prima parte della giornata con cielo molto nuvoloso o coperto, precipitazioni deboli residue sui settori alpini e prealpini e sui settori di pianura centro-orientali, assenti su quelli più occidentali. Neve oltre i 1000/1200 metri. Dal tardo pomeriggio tendenza a schiarite a partire dai settori nord-occidentali.

Temperature: Minime in aumento con valori compresi tra 3° e 5°C, massime stazionarie con valori tra 7° e 10°C.

Mercoledì 29 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione ad esclusione dei settori Alpini di confine dove saranno possibili anche deboli precipitazioni nevose sopra gli 800-1000 metri.

Temperature: Minime in diminuzione, massime in aumento con valori anche superiori ai 10°C in pianura.