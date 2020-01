Cerca di rientrare a casa dal balcone ma cade: Vigolo piange Luigi, morto a 38 anni

È caduto da un’altezza di circa sette metri Luigi Bettoni, il 38enne di Vigolo morto tragicamente nella notte tra sabato e domenica. Intorno alle 4 del mattino stava rincasando in via Roma, nel centro storico del paese, quando si è accorto di non avere con se le chiavi dell’appartamento. A quel punto, non sapendo a chi chiedere aiuto e non essendoci nessuno in casa, ha pensato di passare dal balcone. L’ipotesi è che servendosi di una scala abbia cercato di risalire la facciata dell’edificio, quando qualcosa deve avergli fatto perdere la presa o l’equilibrio.

L’allarme è stato lanciato dai vicini, svegliati da un forte tonfo e dalla vibrazione della ringhiera. I sanitari del 118 hanno trovato il corpo in cortile, ma per la vittima non c’era ormai più nulla da fare: ha riportato un grave trauma cranico da sfondamento che non gli ha lasciato scampo.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, giunti sul posto per effettuare i rilievi, anche i fumi dell’alcol potrebbero avere contribuito all’incidente, sommandosi al già pericoloso tentativo di scavalcare: l’uomo era appena rientrato da una festa trascorsa con gli amici.

Luigi Bettoni lavorava per un’impresa edile. Una figura molto conosciuta ed apprezzata in paese, come la sorella, attiva nel sociale e membro del Consiglio comunale. “Era facile volergli bene – commenta il sindaco di Vigolo, Gabriele Gori -. Dava una mano alle nostre associazioni, ai volontari degli alpini e della Protezione Civile. Siamo tutti molto dispiaciuti”. “Un ragazzo generoso – lo definisce il parroco don Giovanni Battista Bettoni -. Quando serviva un aiuto, Luigi c’era sempre”.

Nel febbraio 2018, a causa di un incidente molto simile, perse la vita un ragazzo di Mornico al Serio, nella Bassa Bergamasca: aveva solo 24 anni.