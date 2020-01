Benvenuti alla fiera del gol: Atalanta da record in A e fa meglio delle big d’Europa

Cinquantasette reti fatte in 21 partite: solo la Juventus nella stagione 1959/60 aveva fatto tanto. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è una macchina da gol e le sette perle rifilate al Torino sabato sera lo certificano una volta per tutte: i nerazzurri entrano nella storia della Serie A con un primato di difficile replica.

Una festa per tanti perchè l’eroe Ilicic guida la banda con tredici sigilli, ma in buona compagnia: Muriel ne ha fatto solo uno in meno, Zapata e Gosens sono a quota 7, capitan Gomez a 6, Pasalic a 4. Poi ci sono Freuler e Malinovskyi a due, Djimsiti, Castagne, de Roon e il giovane Traorè a 1.

Un meccanismo (quasi) perfetto, che funziona a memoria e quando è ben oliato è impossibile da arrestare: chiedere a Milan, Parma e, appunto, Torino per avere una conferma. Dopo i nerazzurri nella classifica dei gol fatti c’è la Lazio, ma con 10 centri in meno: un’enormità.

La vena realizzativa dopo 21 giornate è già la migliore di sempre in Italia ma anche in Europa faticano a tenere il passo. Meglio dell’Atalanta attualmente fa solamente lo straordinario Manchester City di Pep Guardiola, uno che non ha mai nascosto la sua stima per Gasperini e il suo gioco: i “Citizen” di reti fin qui ne hanno realizzate 65 ma hanno tre partite in più. Alla 21esima giornata della Premier League erano “solo” 56 reti.

Guardando ai top cinque campionati europei, solamente il Bayern Monaco potrebbe fare meglio: i tedeschi hanno all’attivo 55 reti ma la Bundesliga è ancora alla diciannovesima giornata.

Rimangono dietro invece il Paris Saint Germain e il Barcellona, rispettivamente 52 e 50 in 21 giornate. Allargando il panorama anche a campionati minori, meglio dell’Atalanta fanno l’Ajax, con 61 gol in 20 partite, e il Salisburgo, con 66 in 18 gare.