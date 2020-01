Si arrampica per entrare in casa e cade: muore a 38 anni

Tragico incidente a Vigolo: un uomo di 38 anni, Luigi Bettoni, secondo le prime informazioni è morto cadendo a terra mentre si stava arrampicando per entrare nel suo appartamento in via Roma: ancora non è chiaro se sia scivolato dalla terrazza o da una scala che stava utilizzando.

Il dramma si è consumato intorno alle 4 del mattino. L’uomo, che ha subito un gravissimo trauma cranico, è stato soccorso dall’ambulanza e dall’automedica del 118, ma per lui era gà troppo tardi.

Sul posto, per accertare i fatti, presenti i carabinieri del comando di Clusone.