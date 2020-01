Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore sull’abbandono indiscriminato di rifiuti tra le vie David e Tommaseo a Bergamo.

“Vorrei rendere noto un problema che ci troviamo di fronte ogni settimana tra via David e via Tommaseo a Bergamo. Qualche persona incivile pensa bene tutte la volte di abbandonare rifiuti per strada e nel campo che costeggia la ferrovia, con il rischio di portare nella zona topi e animali randagi, visto che ci sono anche scarti di cibo. Già non è una bella zona la sera, se poi ci mettiamo pure chi abbandona rifiuti… Chiedo di rendere nota la situazione (segnalata già più volte ai vigili con l’App 1Safe) e agli enti comunali in modo da poter controllare di più la zona magari con istallazione di telecamere”.

Lettera firmata