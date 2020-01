Nuova segnaletica, subito danneggiata dai vandali: l’amarezza del sindaco di Brignano

“Mi piacerebbe proprio scambiare due parole con gli imbecilli che si sono divertiti ad estirpare i paletti appena posizionati in via Pagazzano. Scusate ma non trovo modo più educato per definirli”. È lo sfogo del sindaco di Brignano Gera d’Adda, Beatrice Bolandrini, che ha postato sui social la foto dell’atto vandalico.

“Parlando con loro – prosegue il sindaco della Bassa – vorrei proprio capire dove stia il divertimento nel danneggiare la segnaletica pagata dai cittadini brignanesi, posizionata per la sicurezza di chi percorre quella strada. Ovviamente dopo averli ascoltati chiederei i danni, perché non è ammissibile dover intervenire nuovamente su un lavoro appena concluso. Chissà se stiamo parlando degli stessi che hanno imbrattato diversi muri e i cartelli esplicativi degli orti sociali, dimostrando di saper disegnare ossessivamente solo una cosa… in fondo le telecamere ci sono e funzionano – conclude – quindi dovrebbe essere solo una questione di tempo e loro potrebbero iniziare a risparmiare! Non lasciamoci rovinare le giornate da chi dimostra di vivere proprio male le proprie!”.