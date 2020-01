Marco, morto a 30 anni sulla Grigna: “Aiutateci a trovare la sua piccozza”

Era il sei gennaio quando Marco Cattani, alpinista trentenne di Strozza, perse la vita durante una scalata sulla Grigna Settentrionale (Lecco). Ora la famiglia ha lanciato un appello per cercare di riavere almeno una delle due piccozze che aveva con sé.

L’attrezzatura era rimasta nella zona della ‘Via dell’Inglese’ sulla parete della Fasana, sul Pizzo della Pieve, dove Cattani era giunto con gli amici. Il giovane era poi scivolato, cadendo per una trentina di metri. “Una picca è rimasta in via mentre l’altra è precipitata – spiega la famiglia – avremmo piacere di ritrovarla come ricordo”.

Il messaggio è stato condiviso sui social. La speranza è che qualcuno dei numerosi alpinisti che percorrono la via possano dare una mano nella ricerca.