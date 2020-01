“Lovere, il borgo della luce” concorre per il Premio Italive 2019: come votarlo

L’edizione invernale 2019/2020 del progetto “Lovere, il Borgo della luce” è stata ammessa alle votazioni per il “Premio Italive 2019”.

Italive.it è un’iniziativa patrocinata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, promosso da Consumerlab e Comitas con la partecipazione di Autostrade per l’Italia e la collaborazione di Coldiretti, finalizzata ad offrire agli automobilisti informazioni sulle attività che animano il territorio attraversato, garantire esperienze di viaggio originali e coinvolgenti e promuovere il turismo di qualità valorizzando lo straordinario patrimonio di ambiente e paesaggio, arte, cultura, tradizioni popolari ed agroalimentari del nostro Paese.

“Il Borgo della luce – spiega il sindaco Alex Pennacchio – è un progetto dell’Amministrazione comunale che, basandosi sulla suggestione ed il fascino delle immagini come veicolo di valorizzazione della bellezza artistica e architettonica di Lovere, sta riscuotendo un successo sempre maggiore sia a livello nazionale che internazionale e questo importante riconoscimento di Italive ne è un’ulteriore conferma. Nelle edizioni passate alcuni fra gli scorci più caratteristici del Borgo medievale sono stati abbelliti ulteriormente con le proiezioni di opere di artisti senza tempo, tra i quali Giampaolo Talani, Giorgio Oprandi, Antonio Canova, Gustav Klimt e, per ultimo, Robert Duncan, l’artista statunitense che nel mese di dicembre è arrivato nella nostra Cittadina appositamente dallo Utah per ammirare di persona questo modo unico di proporre le sue opere. In questi giorni siamo già al lavoro per progettare la 9^ edizione dell’evento che sarà inaugurata il prossimo 20 giugno in occasione della Notte Romantica”.

Nel 2018 sono pervenute alla redazione di Italive.it 16.860 segnalazioni di eventi organizzati, di cui 6.078 scelti per essere avviati alle votazioni degli automobilisti al fine di valutarne il gradimento. Una seconda selezione è stata affidata al giudizio di valutazione e gradimento dei viaggiatori che determinano il rating sul sito. Gli eventi selezionati hanno ricevuto oltre 712.000 giudizi di valutazione da 3,4 milioni di viaggiatori.

Votare per il progetto “Lovere, il Borgo della luce” è semplice e gratuito: basta accedere alla pagina https://italive.it/lovere-il-borgo-della-luce-8-edizione ed esprimere la propria valutazione da un minimo di 1 stella ad una massimo di 5 stelle.

Le votazioni espresse dai visitatori, che saranno raccolte fino al 31 gennaio 2020 e giudicate da una commissione di esperti, determineranno il vincitore del Premio di quest’anno.

PH D. BASSANESI