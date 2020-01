Liliana Segre da Fazio e “Memoria dei campi”: la tv del 26 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 26 gennaio su RaiDue alle 21.05 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti ci sarà la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz. In vista della giornata della Memoria inviterà a riflettere su razzismo e antisemitismo ieri e oggi.

La sua mozione per creare una commissione contro il razzismo e l’antisemitismo è stata approvata dal senato lo scorso ottobre, mentre il 10 dicembre si è tenuta la manifestazione “L’odio non ha futuro”, in cui oltre 600 sindaci di tutta Italia si sono riuniti per esprimerle piena solidarietà e vicinanza.

Arriveranno poi in studio lo scrittore Roberto Saviano; il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo, nelle sale dal 30 gennaio con il nuovo film “Odio l’estate”, diretto da Massimo Venier; il direttore di RaiNews Antonio Di Bella; e l’attore Riccardo Scamarcio, protagonista del road-movie “Il ladro di giorni”, firmato Guido Lombardi, al cinema dal 6 febbraio. Ancora, J-ax, fresco di stampa del nuovo album “ReAle” e in alta rotazione radiofonica con “La mia hit”, in duetto con Max Pezzali; Enrico Brignano, con un monologo inedito; la presentatrice, cantante e attrice Lodovico Comello; il giornalista e scrittore Giampiero Mughini, con una personale analisi del classico “Se questo è un uomo” di Primo Levi; il virologo Roberto Burioni.

Non mancheranno Luciana Littizzetto che commenterà con la sua ironia gli avvenimenti della settimana e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A chiudere la serata, “Che tempo che fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti il mattatore Teo Tecoli, l’attore e cabarettista Lello Arena e la fashion blogger Elena Barolo.

Nel preserale, alle 19.40 ci sarà “Che tempo che farà”, con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con la seconda delle sei puntate di “Amore criminale”. Stasera Veronica Pivetti racconterà la storia della diciannovenne Valentina Salamone trovata senza vita il 24 luglio del 2010, impiccata a una trave in una villetta di Adrano, in provincia di Catania. Inizialmente si pensa a un suicidio, ma poi si scopre che a ucciderla è stato un uomo sposato con alle spalle numerosi precedenti penali, che aveva iniziato una relazione extraconiugale con la ragazza.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. Tra gli ospiti di stasera ci saranno Luigi Mario Favoloso a 29 giorni dalla scomparsa; Vittorio Cecchi Gori, che si sottoporrà alla macchina della verità, dopo gli scontri che ci sono stati tra Rita Rusic e Valeria Marini; e Paola Barale, che affronterà le cinque agguerritissime sfere.

Ci saranno, poi, le rivelazioni choc della cantante Gerardina Trovato che dichiara: ” Vogliono farmi interdire. Vivo con 80 euro al mese” . Come sempre il pubblico a casa potrà esprimere il Live Sentiment attraverso l’app ed il sito della rete.

RaiUno alle 21.25 proporrà la visione del film “Al posto tuo”, con Luca Argentero e Ambra Angiolini. Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un estroso architetto, l’altro un preciso geometra. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro. Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfideranno per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società. Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una “proposta indecente”: un vero e proprio scambio di vite per cercare di capire (e accettare) le rispettive abitudini e gli immancabili i segreti.

Rete4 alle 21.25 trasmetterà “Memoria dei campi”. In occasione della “Giornata della memoria”, che si celebra domani, verrà proposto questo documentario, realizzato nel 1945 dal regista Alfred Hitchcok, che utilizzò i filmati girati dalle truppe britanniche e dai soldati dell’Armata Rossa, i primi a giungere nel campo di concentramento di Bergen-Belsen e a scoprire le terribili e inumane condizioni in cui vivevano i prigionieri. Un’esperienza che sconvolse profondamente il regista.

Su La7 alle 20.35 l’appuntamento è con “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Essendo trasmesso a urne aperte, la legge impone al programma di non trattare la politica per non influenzare le persone che dovessero recarsi al voto; per questo tra i temi di stasera ci saranno il Festival di Sanremo e le truffe amorose, come il “caso Pamela Prati”.

Si parlerà della prossima edizione della kermesse della canzone italiana che inizierà il prossimo 4 febbraio, le polemiche sono in corso già da diverse settimane; al centro di esse, in particolare, vi è il ruolo della donna.

Inoltre si tornerà sul caso di Pamela Prati e, più in generale, del tema delle truffe amorose. In questo spazio saranno presenti numerose altre donne che sono state vittime di truffe online. Interverranno Lina Caputo, avvocato della showgirl sarda e Stefania Andreoli, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice.

Alle 23 circa la linea passerà a Enrico Mentana che con la redazione del TgLa7 seguirà lo spoglio delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria con una delle sue “maratone” elettorali.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Fantastic 4 – I fantastici quattro”, con Miles Teller; su Rai4 alle 21.20 “Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata”, con Nikolaj Lie Kaas; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Pelham 1,2,3”, con Denzel Washington; su La5 alle 21.10 “Il mio amico Nanuk”, con Dakota Goyo; e su Iris alle 21 “Effetti collaterali”, con Jude Law.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Prossima fermata: Oriente”. In questa puntata, Portillo visiterà alcune delle città più importanti dell’Ucraina, che ai tempi delle Guida Bradshaw era parte della Russia, e ce ne racconterà i segreti.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Caterina Scorsone ed Ellen Pompeo. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Guardare la fine”, “La distanza”, “Sento la terra che si muove” e “Con o senza te”. Nel primo, Amelia tiene conferenze in cui spiega agli specializzandi il suo programma d’intervento sul tumore della Herman. Nel secondo, Nicole è in sala operatoria e Amelia si prepara a operare, nonostante sia terrorizzata. Nel terzo, all’improvviso la terra comincia a tremare. Maggie è in ascensore al momento del terremoto e rimane bloccata insieme con il radiologo Ethan. Nel quarto, al Grey Sloan arriva la madre di Owen per una caduta nella vasca.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live”; su Real Time alle 20.15 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”; e su Italia2 alle 21.30 il telefilm “The Big Bang Theory”.