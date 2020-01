Ilicic alla Maradona (e non solo): Recoba, Quagliarella… quante magie da centrocampo

Un gol pazzesco, d’antologia, da vedere e rivedere. Nella magica serata di Torino, spicca la folle prodezza di Josip Ilicic: fatta di tecnica, precisione, coraggio. Il fenomeno sloveno si accorge che Sirigu è fuori dai pali e dal cerchio di centrocampo, invece di rilanciare il contropiede, disegna nell’aria una palombella che lascia il portiere granata (e tutto lo stadio) senza parole, immobile ad ammirare una perla di così tanta bellezza.

Gasperini quasi non ci crede, mentre il papu Gomez omaggia il compagno modo suo: mimando il gesto di lustragli la scarpa, come faceva Moriero con Ronaldo il fenomeno ai tempi dell’Inter. Un altro calcio, un’altra storia. Come quella segnata dalle tante reti da centrocampo che ancora oggi sono scolpite nella memoria di chi ama questo sport. Ne abbiamo selezionate dieci, giusto per rinfrescarvi un po’ la memoria: dall’immortale perla di Maradona a Verona passando per le prodezze di Recoba, Stankovic, Bobo Vieri , Quagliarella e Marcolini.