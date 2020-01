Biel Athletics Meeting, secondo posto e primato personale sui 60 metri per Alessia Pavese

Trasferta elvetica più che positiva per Alessia Pavese che nel pomeriggio di sabato 25 gennaio ha conquistato il secondo posto nei 60 metri.

Al debutto stagionale la velocista di Villa di Serio si è messa in luce durante il Biel Athletics Meeting di Magglingen terminando al secondo posto la finale vinta dalla compagna di squadra Chiara Melon.

La portacolori dell’Atletica Brescia 1950, già azzurra nella staffetta 4×100 metri, ha terminato la finale in 7”51, limando di quattro centesimi il proprio personale e ottenendo il secondo miglior crono bergamasco di tutti i tempi.

Fra gli junior buona prova per Alessandra Iezzi (Bracco Milano), in grado di fermare il cronometro in 7”76; così come per Federico Manini (100 Torri Pavia), capace prima di eguagliare il proprio primato in batteria e di limarlo di sette centesimi nella sfida decisiva chiusa al quinto posto.

Sugli ostacoli discreto rientro per il curnese Gabriele Segale (Bergamo Stars), mentre il compagno di squadra Matteo Fusari ha concluso al secondo posto la batteria dei 400 metri.