4 Stage MTB Race Lanzarote, Chiara Teocchi si aggiudica la prima tappa

Esordio scoppiettante per Chiara Teocchi che, alla prima uscita stagionale in mountain bike, ha conquistato la prima tappa del 4 Stage MTB Race Lanzorote.

Reduce da un periodo in salita nel ciclocross, la 23enne di Ponteranica è andata a segno alla prima occasione disponibile superando in volata la canadese Emily Batty (Trek Factory Racing) e la danese Caroline Bohè (Ghost Factory Racing).

Dopo una prova molto veloce particolarmente equilibrata, la portacolori della Santa Cruz FSA MTB Pro ha allungato nel finale riuscendo a giocarsi la vittoria con un gruppo ristretto.

In attesa di ripartire per la seconda frazione, la biker bergamasca avrà modo di godersi l’inizio ben augurante, anche in vista dei Giochi Olimpici in programma a Tokyo il prossimo agosto.