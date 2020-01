Nella notte un pochino di pioggia ha bagnato Bergamo e la provincia orobica. Con Simone Beretta scopriamo cosa ci attende nel weekend secondo il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Alta pressione che va indebolendosi a causa dell’avvicinarsi di una depressione atlantica che da giorni condiziona il tempo tra la Spagna ed il Portogallo. La bassa pressione che nelle prossime ore entrerà nel bacino del mediterraneo, convogliando verso il centro nord Italia correnti umide ed instabili, sarà responsabile di deboli precipitazioni nella giornata odierna sulle regioni settentrionali, in successiva estensione al medio alto Tirreno e la Sardegna. Lunedì debole risalita del campo anticiclonico con precipitazioni generalmente assenti al nord, mentre martedì il possibile impulso perturbato in ingresso dal Piemonte potrebbe portare nuove precipitazioni sulla nostra regione

Sabato 25 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo coperto ovunque con possibili deboli precipitazioni sui settori più meridionali della regione. Sulla bassa pianura bergamasca, bassa pianura bresciana e milanese fenomeni assai più scarsi, mentre sulle restanti aree di pianura precipitazioni assenti o brevi episodi di pioviggine. Nevicate deboli in area appenninica tra 450/650 metri. Sul comparto alpino e prealpino generalmente asciutto o al più localmente possibile temporanei episodi di fiocchi sparsi. Precipitazioni in esaurimento ovunque entro la tarda mattinata. Per le restanti ore del giorno cielo per lo più molto nuvoloso. Dalla tarda sera possibile deboli piogge o pioviggine sulle aree centro orientali con deboli nevicate oltre i 900/1100 metri

Temperature: Minime in lieve aumento con valori in pianura compresi tra 2 e 4°C. Massime stazionarie con valori compresi tra 5 e 8°C

Domenica 26 gennaio 2020

Tempo Previsto: Nella notte e al primo mattino, cielo molto nuvoloso o coperto ovunque, con residue deboli precipitazioni sui settori orientali della regione a carattere nevoso oltre i 1000 metri. Dalla tarda mattina possibili rasserenamenti, più ampi sui settori alpini e prealpini, mentre in serata si avranno formazioni di foschie dense o locali banchi di nebbia sulla bassa padana

Temperature: In lieve aumento. Massime comprese tra 8/10°C. Minime comprese tra 1/4°C con valori tra 3/5°C in ambito metropolitano

Lunedì 27 gennaio 2020

Tempo Previsto: Fino al primo mattino in pianura cielo nuvoloso per nubi basse o stratificate in rapido dissolvimento. Possibile formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia nottetempo sulla bassa padana. Altrove cielo poco nuvoloso. Dalla sera aumento della copertura nuvolosa a partire dai quadrati occidentali.

Temperature: Minime in lieve calo, valori compresi tra 0 e 3°C con valori attorno 2/4°C nei grossi centri abitati. Massime stazionarie con valori compresi tra 8/10°C