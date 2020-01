Torino-Atalanta, la diretta del match

Due ko consecutivi da mettere alle spalle, una sfida dal sapore europeo da vincere. Torna in campo nell’anticipo del sabato sera l’Atalanta,pite del Torino per la seconda giornata del girone di ritorno.

Rispetto alla gara persa in casa con la Spal ci sono due novità per Gasperini: Gollini in porta e Djimsiti in difesa.

La diretta del match:

Il secondo tempo

55′- ANCORA ILICIC! 5-0 ATALANTA! CHE SPETTACOLO LA DEA!

52′- ILICIC! CHE GOL! MA COSA HA FATTO LO SLOVENO, GOL DA CENTRO CAMPO!

45′- Si riparte all’Olimpico.

Il primo tempo

47′- Il primo tempo si chiude qua, con la Dea avanti 3-0.

46′- ZAPATA NON SBAGLIA! 3-0 ATALANTA!

44′- Ilicic steso in area, è calcio di rigore per l’Atalanta!

29′- GOSENS! ECCOLO IL RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Grandissimo gol del tedesco che con un sinistro al volo dal limite batte Sirigu.

28′- Miracolo di Sirigu su Freuler, Atalanta vicinissima al 2-0!

22′- Atalanta a un passo dal raddoppio! Gran palla in profondità di Ilicic per Gosens che in scivolata anticipa l’uscita di Sirigu ma si fa respingere la conclusione.

17′- ILICIC!! ATALANTA IN VANTAGGIO!! Grandissimo Palomino che recupera palla sull’out di destra e serve a centro area un assist al bacio per lo sloveno, che non sbaglia.

16′- Palomino di testa! Gran parata di Sirigu! Atalanta vicina al vantaggio.

9′- Toro pericoloso in contropiede, bravissimo Gosens a respingere il tiro di Belotti.

7′- La prima occasione è per l’Atalanta, con il colpo di testa di Zapata che termina di poco alto.

1′- Via, si parte!

Le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-2-1): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Djidji, De Silvestri, Meite, Lukic, Laxalt, Verdi, Berenguer, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Iago Falque, Singo, Edera, Millico, Bremer, Adopo. Allenatore: Walter Mazzarri.

Atalanta (3-4-3): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Iličić, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Caldara, Muriel, Piccoli, Malinovskyi, Da Riva, Okoli, Pašalić. Allenatore: Gian Piero Gasperini.