Sport e diversità: Panatta, Lucchetta, Maspero e Tapia incontrano gli studenti bergamaschi

Quattro campioni, quattro esempi di vita. Adriano Panatta, uno dei più grandi tennisti italiani di sempre, Andrea Lucchetta, pallavolista, protagonista dell’Italia che a cavallo degli anni ’80 e 90′ ha vinto tutto, Oney Tapia, atleta paralimpico italiano, di origine cubana, specializzato nel lancio del disco e nel getto del peso, e Federica Maspero, velocista paralimpica, incontreranno gli studenti bergamaschi per parlare di sport e diversità.

L’iniziativa, racchiusa nel circuito #CAMPIONIdiVITA che ha toccato anche le città di Padova, Brescia, Salerno e Bari, mercoledì farà tappa proprio a Bergamo.

Oney Tapia, cubano d'origine e bergamasco d'adozione

L’evento è in programma martedì 28 gennaio, a partire dalle 10, e si svolgerà all’Auditorium di piazza della Libertà in via Norberto Duzioni, 2.

#CAMPIONIdiVITA ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui valori dello sport e, in particolare, della pratica sportiva in condizioni di disabilità.