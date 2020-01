L’appuntamento delle Sardine di Bergamo di sabato 25 gennaio in piazza Pontida ha due piatti della bilancia. Il primo della partecipazione pende in negativo. Le foto lo dimostrano. Non più di un centinaio di persone. Un po’ poche rispetto ad un mese fa, quando in piazza erano 1.500. Si paga anche il tributo di non voler rilasciare dichiarazioni né di voler essere ripresi: “Perché Mattia Sartori è Mattia Sartori, noi no”. Discorso tutto da dimostrare: il voto di chi va in piazza vale tanto quanto quello del leader del proprio movimento.

Sull’altro piatto della bilancia c’è invece la raccolta di coperte ed indumenti. E qui le cose vanno decisamente meglio con molto materiale raccolto, segno che il cuore delle sardine è molto generoso.

Le sardine hanno poi distribuito e raccolto i foglietti con “le proposte per migliorare e aiutare il territorio e i suoi cittadini”. L’obiettivo è poi approfondire i temi in una riunione pubblica che verrà indetta a breve. Intanto è già fissato il prossimo appuntamento, quello delle Sardine della Valle Seriana: si raduneranno l’8 febbraio prossimo ad Albino.