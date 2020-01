Same, otto mesi di solidarietà per 844 lavoratori

Al terzo incontro di giovedì 23 gennaio iniziato alle 14 e proseguito fino all’una di notte del 24 gennaio si è trovata la quadra per firmare l’accordo sulla solidarietà per i dipendenti della Same di Treviglio.

“Si sono evitati 80 esuberi, dovendo però diminuire del 40% nella peggiore delle ipotesi l’orario lavorativo normale – afferma Salvatore Chiolo della Fim Cisl Bergamo -. A fronte dell’abbassamento del salario che grava sui lavoratori coinvolti dalla solidarietà, abbiamo ottenuto la maturazione piena delle ferie e dei permessi per tutta la durata del CDS. Inoltre qualora alla fine del periodo di solidarietà la situazione fosse ancora di crisi, l’accordo sin d’ora prevede la possibilità di allungare la durata dell’ammortizzatore. Abbiamo ottenuto anche per i lavoratori non coinvolti dal CDS, la garanzia che nessuno verrà lasciato a casa. In questa situazione siamo convinti che è un ottimo risultato”.

Intesa raggiunta quindi sul contratto di solidarietà allo stabilimento Same Deutz-Fahr di Treviglio che riguarderà il 70% degli addetti. La solidarietà – è la prima volta che l’ammortizzatore viene utilizzato dall’azienda produttrice di trattori e macchine agricole – scatterà formalmente il 30 gennaio e durerà per otto mesi sino alla fine di settembre, con possibilità di proroga. A essere interessati 844 dei 1.260 lavoratori dello stabilimento trevigliese.