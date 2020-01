Matricole, Michelle Obama ha la Serie Tv per voi

La vita per le matricole non è sicuramente facile: si passa dal conosciuto e da una parte rassicurante mondo delle superiori a quello dell’Università. Qualcuno deve imparare a destreggiarsi tra un’infinita serie di mezzi pubblici e orari impossibili, qualcun altro invece si vede costretto a iniziare una vita completamente nuova a chilometri di distanza dalla propria famiglia.

Tutto questo può essere abbastanza terrificante (dopotutto si tratta di uno step importante nella vita di ciascuno studente ) in particolare se non si ha nessuna guida, nessun suggerimento a cui far

riferimento. In particolare, nel mondo delle serie tv sono poche le storie che si concentrano sulle difficoltà riguardanti proprio questi primi anni di Università. Non fraintendetemi, sono molti i personaggi che hanno affrontato questo passaggio accademico, ma sono pochissimi i prodotti televisivi che hanno accentuato, hanno posto uno zoom sull’intera situazione, mostrandone le reali dinamiche.

Molto spesso questo passaggio viene relegato a nodo narrativo di sfondo che permette di portare avanti la vicenda. Proprio in questo caso è intervenuta Michelle Obama, diventando la produttrice di A Years of Firsts una nuova serie composta da sei episodi che saranno disponibili su Instagram Tv (IGTV).

La Serie americana vede come protagonisti due ragazze e due ragazzi alle prese con il primo anno di College, tra difficoltà, soddisfazioni e nuove avventure. La serie è targata Higher Ground Production, società che appartiene ai coniugi Obama, che rilascerà il primo episodio a metà gennaio.

Michelle Obama mostra nuovamente il suo grande interesse e partecipazione all’educazione scolastica del proprio Paese, adottando strumenti di grande efficacia tra i giovani. L’obiettivo dell’ex- First lady è quello di riuscire a convincere gli studenti della possibilità di superare qualsiasi ostacolo o problema che gli si possa porre davanti.

“Da studente universitaria di prima generazione, so quanto possa essere intimidatorio fare un salto nel vuoto e inseguire i propri sogni accademici”. Queste sono state le parole con cui Michelle

Obama ha introdotto A Year of Firsts. Continua definendo importantissimo il ruolo che hanno avuto gli studenti che hanno deciso di condividere le loro storie: “Sono molto orgogliosa di questi studenti. Condividendo le loro storie, permettono agli altri di vedere i pro e i contro del primo anno di College, che tutti affrontano”