Lo showroom londinese di Catellani & Smith splende nel quartiere di Clerkenwell

Il quartiere di Clerkenwell a Londra rappresenta uno dei più vivaci e influenti distretti del design contemporaneo mondiale. Dove un tempo sorgevano fabbriche e magazzini industriali, ora

showroom e studi di progettazione si alternano a locali, club e store alla moda in una delle zone più creative e di tendenza della capitale inglese.

Via principale nel cuore del quartiere, Rosebery Avenue ospita in un’area di 600 metri quadrati strutturata su due livelli, lo showroom condiviso di Catellani & Smith con Moroso.

(Tutte le foto sono di Nava Rapacchietta)

Dal concept di Patricia Urquiola, questo esempio di architettura industriale convertito in moderno spazio espositivo, si articola secondo una scala di bianchi e materiali essenziali come legno, vetro e metallo. Una sequenza di tubi in alluminio verniciati di bianco scandiscono poi le varie zone di un ambiente volutamente neutro e minimale, quasi a rappresentare la tela bianca sulla quale “dipingere” con luci e arredi.

Per la nuova “residenza” londinese, Catellani & Smith ha realizzato una selezione eterogenea di creazioni luminose partendo dalle storiche Macchina della Luce, Stchu-Moon e Fil de Fer –

quest’ultima proposta in diversi diametri e nelle versioni con filo d’alluminio naturale o anodizzato oro – e gli chandelier Gold Moon con dischi irregolari in foglia color oro che stupiscono e incantano grazie al grande impatto scenografico.

Oltre alle lampade per la decorazione e illuminazione di interni, Catellani & Smith propone i modelli della collezione realizzata appositamente per l’outdoor: More, Medousê e Syphaduepassi.