Fontabella, rissa al bar con coccio di bicchiere: due feriti

Un bicchiere di troppo. Sia nello stomaco sia in mano. Protagonisti due giovani di 28 e 25 anni che nella serata da sabato 24 gennaio a Fontanella, forse offuscati dai fumi dell’alcool, hanno iniziato a litigare.

Il diverbio è degenerato ed è bastato che nella rissa entrasse anche un coccio di bicchiere. Feriti i due protagonisti del duello: uno, 28 anni, ha avuto una ferita alla bocca e ha perso alcuni denti; il secondo, 25 anni, ha invece riportato una ferita allo zigomo.

Entrambi sono stati portato agli Spedali Civili di Brescia in condizioni non gravi. Nel locale sono intervenuti i carabinieri per sedare la rissa e per riportare l’ordine.