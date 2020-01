Una donna di 52 anni è rimasta ferita sabato mattina poco prima delle 7 in un incidente avvenuto a Lallio.

Secondo le prime ricostruzioni la sua auto sarebbe finita contro una pianta in via Pascoletto. Per soccorrere la donna sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Per verificare la dinamica dell’incidente i carabinieri di Bergamo.