Sofia Goggia rinuncia alla discesa libera: problemi alla gamba dopo la caduta

Sofia Goggia non sarà al cancelletto di partenza della discesa libera di Bansko.

Protagonista di una brusca caduta durante la prova che ha inaugurato il week-end bulgaro, in via precauzionale la finanziera orobica ha deciso di rinunciare alla gara in programma sabato 25 gennaio.

Dopo l’incidente subito, la campionessa olimpica è stata sottoposta infatti a una radiografia e una risonanza magnetica alla gamba e alla caviglia destra che hanno evidenziato soltanto un leggero trauma contusivo.

In vista del supergigante di domenica, la situazione della fuoriclasse bergamasca verrà nuovamente valutata dallo staff medico della Nazionale.