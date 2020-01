Ncis Los Angeles, Propaganda live o Crozza? La tv del 24 gennaio

Per la prima serata in tv, venerdì 24 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle quattro puntate de “Il cantante mascherato”. Penultimo appuntamento con il programma condotto da Milly Carlucci in cui si esibiscono cantanti nascosti da una maschera. A votare le loro esibizioni sono il pubblico da casa attraverso il televoto e una giuria composta da Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Patty Pravo.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la sesta delle tredici puntate di “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Dopo l’eliminazione di Pasquale, si trovano al televoto Ivan e Carlotta. Alla fine delle nomination nella quinta puntata si trovavano a rischio di finire al televoto in tre: Carlotta, Fernanda ed Ivan. I sette vip che sono risultati i preferiti della Casa dopo un sondaggio tra i concorrenti, hanno deciso di salvare Fernanda.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Chris O’Donnell. Andranno in onda due episodi intitolati “Il cubo” e “Un piano dannatamente geniale”. Nel primo, la squadra deve recuperare un dipinto di inestimabile valore, che qualcuno ha trafugato allo scopo di finanziare un’organizzazione terroristica. Nel secondo, Deek è sulle tracce di due spie nordcoreane, che hanno rubato dei segreti militari.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “Benvenuto presidente!”, con Claudio Bisio. Giuseppe Garibaldi (Claudio Bisio), detto Peppino, è un montanaro disoccupato che vive nella semplicità di un piccolo paesino di montagna. Ottimista e amante della pesca, Peppino si ritrova per errore ad essere eletto Presidente della Repubblica italiana. Insediatosi al Quirinale, non si lascerà travolgere dagli intrighi e dai tranelli della politica, riuscendo con la sua vena di anarchia e gioiosa follia a far funzionare tutto ciò che prima non andava. Senza seguire il rigido protocollo e dotato solo di buonsenso e onestà, conquisterà un Paese che ha perso ogni fiducia nelle istituzioni e la bella Janis (Kasia Smutniak), vice segretario generale della Presidenza dal passato fricchettone.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarto grado”, programma curato da Siria Magri e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Stasera si parlerà del caso di Samira El Attar, la donna scomparsa il 21 ottobre scorso a Stanghella, nel padovano. Il marito, indagato per omicidio e soppressione di cadavere, dopo essere stato catturato in Spagna, a Madrid, è rientrato in Italia e al momento si trova nel carcere di San Vittore a Milano.

Al centro dell’attenzione ci sarà anche la vicenda di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana uccisa il 26 agosto 2010. Nel processo bis per depistaggi, legato all’inchiesta sull’omicidio, sono stati condannati undici imputati, tra cui Michele Misseri (lo zio di Sarah già condannato a otto anni per soppressione di cadavere) a cui sono stati dati altri quattro anni per autocalunnia. Ivano Russo, il ragazzo conteso da Sabrina Misseri e dalla stessa Sarah, è stato invece condannato a cinque anni per false informazioni al pm e falsa testimonianza alla Corte d’Assise.

Su La7 alle 21.15 torna “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Lucy”; su Rai4 alle 21.10 “Kickboxer: Retaliation”, con Claude Jean-Claude Van Damme; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Kiki & i segreti del sesso”, con Natalia de Molina; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Il segreto del castello”, con Jutta Speidel; su Iris alle 21 “Ancora vivo”, on Bruce Willis; e su Italia2 alle 21.30 “Clown”, con Peter Stormare.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night”. La storia avvincente delle false teste di Modigliani ritrovate a Livorno nel 1984 si intreccia con altri misteri che ancora avvolgono la figura di questo grande artista. – Le affinità tra il Rinascimento italiano e l’arte islamica del XVI secolo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Professor T”, con Koen De Bouw. Andrannoin onda quattro episodi intitolati “Sensi di colpa”, “Intrigo di fuoco”, “Testamento biologico” e “Passato imperfetto”. Nel primo, Annelies Donckers si sente in colpa per quanto accaduto all’ispettore De Winter, che ora si trova su una sedia a rotelle. Nel secondo, il professor T indaga su un incendio avvenuto in una residenza studentesca. Nel terzo, Annelies fa una sconvolgente scoperta su suo padre. Nel quarto, il professor T invita Christina Flamant a cena.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini; e su Real Time alle 21.10 il reality “Cake star – Pasticcerie in sfida”.