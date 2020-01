Incidente tra camion, chiuso tratto della A4: lunghe code in direzione Milano

Un incidente tra quattro camion sta paralizzando il traffico sulla A4, in direzione Milano.

Lo scontro al chilometro 129,9, attorno alle 16, che ha costretto alla chiusura del tratto tra il bivio per la A58 e Cormano verso Torino, al cui interno il traffico è bloccato con code di 6 chilometri.

Si registrano ulteriori cinque chilometri di coda a partire da Trezzo per obbligo di uscita. In carreggiata opposta il traffico è incolonnato per curiosi tra Pero e Cormano.

Sul posto il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Per il traffico diretto verso Torino, Varese e Como: prendere la A58, proseguire sulla A50, tangenziale ovest, e rientrare sulla A4 oppure uscire a Monza, prendere la A52, tangenziale nord; in direzione di Como e rientrare sulla A8 alla Fiera.