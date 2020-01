Cambia il tempo a Bergamo? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’alta pressione che nei giorni scorsi ha portato tempo stabile su quasi tutta l’Italia comincia a indebolirsi, a causa di correnti più umide in arrivo dal mediterraneo occidentale. In particolare, tra venerdì sera e sabato una debole perturbazione attraverserà le regioni centro-settentrionali italiane, seguita da un flusso occidentale che porterà tempo variabile ma generalmente asciutto nei giorni a seguire.

Venerdì 24 gennaio 2020

Tempo Previsto: Nel primo mattino cielo generalmente poco nuvoloso, locali banchi di nebbia sulla bassa pianura in rapido dissolvimento. Successivamente tra mattino e pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da sud-ovest con graduale passaggio a cielo irregolarmente nuvoloso (qualche schiarita in più su Alpi e settori orientali). In serata cielo molto nuvoloso su tutti i settori, con deboli precipitazioni possibili sui settori meridionali della regione tra tarda sera e notte. Deboli nevicate sull’area appenninica oltre i 300-500 metri, localmente qualche fiocco fin verso la fascia pedemontana ma senza accumulo.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+1°C), massime in lieve calo (6/9°C).

Sabato 25 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso in mattinata con qualche piovasco sparso sui settori centro-orientali (deboli nevicate oltre i 700-1000 metri ma con accumuli scarsi o assenti). Nel pomeriggio cielo molto nuvoloso sui settori centro-orientali con qualche pioviggine sparsa sui settori di pianura, irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita sui settori occidentali. In serata cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con qualche banco di nebbia in formazione in pianura.

Temperature: Minime in aumento (1/4°C), massime in lieve calo (5/7°C).

Domenica 26 gennaio 2020

Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutti i settori per il transito di qualche nube medio-alta a tratti nel corso della giornata. Tra notte e mattino possibili banchi di nebbia o nubi basse sui settori di pianura, in dissolvimento in giornata.

Temperature: Minime in lieve calo (-1/+3°C), massime in aumento (7/10°C).