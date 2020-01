Il Casual di Città Alta, stellato di Enrico Bartolini, ha un nuovo chef: è Marco Galtarossa

Il Casual di Città Alta, il ristorante stellato di Enrico Bartolini, ha un nuovo chef. Per sostituire Alex Manzoni (che ha concluso la sua esperienza con i servizi delle festività natalizie) è stato scelto Marco Galtarossa.

Padovano di Camposampiero, Galtarossa ha 31 anni e si è diplomato all'alberghiero di Abano.

Nel suo passato ci sono esperienze di massima importanza, in alcuni dei ristoranti più importanti del mondo: da Cracco a Milano all'Hotel Europa di Venezia, da Villa Feltrinelli a Gargnano all'Enoteca Pinchiorri di Firenze (tre stelle Michelin).

Nel curriculum di Galtarossa ci sono anche quattro stage prestigiosissimi, al Robuchon a Parigi, al Joia a Milano, al Tickets di Albert Adria e al Noma di Rene Redzepi.

Prima della chiamata di Enrico Bartolini, lo chef padovano ha diretto la cucina dello Zanze XVI di Venezia.