Festa del cioccolato, capodanno cinese, sculture di neve e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano la festa del cioccolato a Bergamo, il capodanno cinese in città, le sculture di neve a Valbondione e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 24 GENNAIO

– Festa del cioccolato a Bergamo

– A Bergamo si celebra il capodanno cinese

– Al Sociale in scena “Guglielmo Tell”

SABATO 25 GENNAIO

– Festa del cioccolato a Bergamo

– A Bergamo si celebra il capodanno cinese

– Al Creberg in scena Marco Paolini

– “Come un pezzo di pane”, ricerca intorno alle immagini e all’immaginazione

DOMENICA 26 GENNAIO

– Festa del cioccolato a Bergamo

– Al Sociale in scena “Guglielmo Tell”

– Memoria, musica e parole per non dimenticare

– “Dov’è Dio ad Auschwitz?”, percorso di letture alla chiesa di San Fermo

BRANZI

– Le donne e la Shoah, a Branzi in scena “Stelle infrante”

CALCIO

– Memoria, a Calcio concerto di Stella Bassani

CAPRIATE SAN GERVASIO

– Memoria, a Capriate mostra sulla deportazione femminile

COSTA VALLE IMAGNA

– “Luci di solidarietà” a ricordo di Mario Merelli

LOVERE

– A Lovere presepe ispirato al ‘700 napoletano

– Visita guidata al borgo antico di Lovere

– A Lovere serata in onore di Liliana Segre

NEMBRO

– “Neanche il tempo di piacersi”, a Nembro in scena Marco Falaguasta

SAN PELLEGRINO TERME

– Memoria, a San Pellegrino parole e musica per non dimenticare

TREVIGLIO

– Al Filodrammatici in scena “Madre Teresa”

VALBONDIONE

– “Giass e Nef”, sculture di neve a Valbondione

VILLA D’OGNA

– “Presente prossimo”, a Villa d’Ogna incontro con Gianni Canova