Distorsione alla caviglia superata: Gomez a Torino è pronto a riprendersi l’Atalanta

Quel tiro verso la porta viola all’ultimo secondo di Fiorentina-Atalanta, nell’ottavo di finale di Coppa Italia di mercoledì 15 gennaio, poteva costare carissimo al Papu Gomez. La caviglia, infatti, è rimasta come incastrata sotto il peso del suo corpo e ha subito una torsione innaturale.

Per fortuna, però, oltre a un forte dolore e a un’infiammazione molto fastidiosa, gli esami ai quali il capitano dell’Atalanta è stato sottoposto non hanno riscontrato nulla.

Contro la Spal i postumi della distorsione si sono comunque fatti sentire, condizionando non poco il match del Papu. Che è apparso sottotono, poco ispirato, non al meglio. Ed è stato sostituito da Malinovskyi a inizio ripresa.

In questa settimana l’argentino ha pensato solo a recuperare: con lo staff medico ha curato la caviglia ed è sempre riuscito a lavorare anche con in compagni.

Giovedì 23 gennaio, a due giorni dalla trasferta di Torino, Gomez si è regolarmente allenato col resto della squadra. Quindi, all’Olimpico ci sarà nell’anticipo di sabato sera.

Chi non riuscirà a recuperare, invece, è Timothy Castagne, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro che lo tiene ai box da due settimane ormai. Il belga anche in questi giorni ha lavorato a parte e contro i granata non verrà rischiato nessun recupero-lampo.