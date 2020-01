“Vuoi della droga?”: lui chiama la polizia e lo fa denunciare

Quando gli si è avvicinato offrendogli della droga, non ci ha pensato due volte e dopo aver rifiutato ha chiamato la polizia. Protagonista un giovane bergamasco, 26 anni, che nella serata di mercoledì 22 gennaio ha fatto denunciare un nigeriano di 33 anni.

È successo in via Bonomelli, non lontano dalla zona della stazione di Bergamo, conosciuta come fulcro dello spaccio cittadino. Il 26enne stava tornando a casa, quando ha incrociato il nigeriano che gli ha chiesto se voleva della droga, dell’hashish nello specifico.

Il giovane ha rifiutato l’offerta e dopo pochi metri ha telefonato in questura, fornendo una descrizione dettagliata dello spacciatore, compreso il suo mezzo di trasporto: una bicicletta verde.

Sul posto sono accorse due pattuglie delle Volanti. Grazie alle informazioni ricevute gli agenti hanno intercettato il pusher. La sostanza stupefacente l’aveva nascosta negli slip. Condotto in questura per accertamenti, il 33enne è risultato avere già precedenti per spaccio e in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno. È stato denunciato.