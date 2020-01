Presezzo, la mano rimane schiacciata in una pressa: operaio perde quattro dita

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di giovedì 23 gennaio a Presezzo, in una ditta di via San Cassiano, al confine con Mapello.

Attorno alle 8 un operaio di 56 anni, originario di Bonate Sopra, ha riportato un trama alla mano, rimasta schiacciata, per cause ancora in fase di accertamento, sotto una pressa.

Secondo un primo bollettino medico avrebbe riportato l’amputazione della prima e seconda falange del secondo dito e l’amputazione di tutte e tre le falangi del terzo, quarto e quinto dito della mano.

Dopo le cure prestate sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto, oltre a due ambulanze, i carabinieri e i tecnici di Ats Bergamo.