Mobilità, inquinamento, sharing economy: ne discutono i Giovani Democratici

Spesso sentiamo parlare di climate change, degli SDGs e dell’agenda ONU 2030 con la convinzione che siano problemi più grandi di noi o che riguardano direttamente piani superiori rispetto al nostro. È necessario invece pensare a miglioramenti da mettere in atto a livello locale così da riuscire a cambiare le dinamiche globali. Per tale motivo Mercoledì 29 gennaio alle 20.30 nella Sala Civica “Laura Bassi” all’ex Enel di Bregamo sarà realizzato l’evento “THINK GLOBAL, ACT LOCAL” organizzato dai Giovani Democratici città di Bergamo e dal Tavolo Ambiente PD città di Bergamo.

L’obiettivo è pensare a queste tematiche in chiave locale attraverso tre focus group: il primo improntato sull’area di mobilità coordinati da Tommaso Aresi (segretario dei Giovani Democratici della Grande Bergamo) . Il secondo riguarda l’area Ambiente/inquinamento coordinati da Bruno Barcella (Coordinatore del Tavolo Ambiente PD Città di Bergamo) ed infine il terzo rappresenta

l’area Sharing economy coordinati da Alessandro De Bernardis (Consigliere comunale).

“Un’opportunità per creare un link intergenerazionale affrontando il tema dello sviluppo sostenibile da più punti di vista. Il climate change impone un cambio repentino nel paradigma di sviluppo socio-economico. Va studiato, capito e affrontato insieme!” commenta Michele Gambuzza portavoce dei GD Città di Bergamo.

“Spesso questi temi sono percepiti come troppo elevati rispetto alla nostra quotidianità – dice Alessandro De Bernardis, Consigliere comunale – ma per cambiare le dinamiche globali dobbiamo pensare ai miglioramenti da mettere in atto a livello locale”.

“La questione ambientale, anche attraverso la spinta di scienziati e delle nuove generazioni, sta diventando sempre più un tema centrale a livello nazionale ed internazionale. Ora più che mai spetta alla politica e alle singole amministrazioni fare il passo dal sapere al saper affrontare, e fornire risposte concrete atte a migliorare la qualità di vita e la salute di tutti i cittadini.” Commenta Bruno Barcella, coordinatore del Tavolo Ambiente PD città di Bergamo.

Il timing di svolgimento della serata prevede:

• 20:30-21:00 Introduzione di Michele Gambuzza, portavoce dei GD Città di Bergamo.

• 21:00-22:15 Riunione dei focus group.

• 22:15-22:30 Relazioni conclusive e proposta.

• 22:30-23:00 Momento conviviale.