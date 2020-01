Meningite, per aziende e lavoratori fornitura gratuita dei vaccini fino al 31 gennaio

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo comunica che la fornitura gratuita di vaccini alle imprese terminerà il 31 gennaio. Sarà garantita la fornitura delle dosi alle aziende che invieranno la richiesta ad ATS Bergamo entro lunedì 27 gennaio.

Si precisa la vaccinazione è offerta gratuitamente a tutti i lavoratori, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, residenti nei comuni di Villongo, Credaro, Sarnico, Predore, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Castelli Calepio, Foresto Sparso, Gandosso, Grumello del Monte, Parzanica, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Vigolo, Telgate, Chiuduno, Bolgare o che comunque, anche se non residenti, lavorano in modo continuativo presso unità produttive con sede nei comuni indicati.

Per i lavoratori dipendenti di un’azienda con sede nei comuni elencati ma occupati presso Unità produttive al di fuori da tale territorio (es.: imprese edili, trasporti ecc…), è prevista la vaccinazione solo se il lavoratore è residente nei comuni elencati. Per i lavoratori non residenti ed occupati in sedi al di fuori dei comuni elencati non è prevista vaccinazione.

Ulteriori informazioni e la modulistica per le imprese sono disponibili a questo link.