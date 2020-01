I trucchi per migliorare le performance produttive dell’industria plastica

Innovare ed efficientare è la sfida competitiva che le aziende devono affrontare per rimanere sul mercato.

Per rispondere a queste necessità nasce Fabbrica Plastica Efficiente, l’appuntamento con l’eccellenza per le industrie delle materie plastiche, ideato e tenuto dal Lean Plastic® Center con la finalità di sintetizzare e personalizzare le varie metodologie e approcci vincenti per l’industria plastica. In collaborazione con Fondazione ITS JobsAcademy, che all’interno dei suoi percorsi di alta specializzazione tecnica annovera il corso Plastic & Composities Technology, che forma tecnici specializzati in materie plastiche e composite, il 31 gennaio si terrà l’evento Fabbrica Plastica Efficiente, workshop specialistico per le performance produttive dell’industria plastica.

L’evento, che si terrà dalle ore 10 alle 13 presso la sede di JobsAcademy in via del Convento 1 a San Paolo d’Argon (Bergamo), è rivolto a manager, imprenditori e figure intermedie del settore plastico e vedrà come punto focale l’approfondimento dell’approccio Lean Plastic, nato per rispondere in maniera mirata alle specificità dell’azienda plastica agendo con azioni e strumenti specifici, numerosi trucchi e prassi tipiche di questo settore per massimizzare produttività ed efficienza, minimizzando sprechi e inefficienze.

Il workshop rappresenta un’opportunità per le aziende di confrontarsi sul progetto Fabbrica Plastica Efficiente, con la finalità di sintetizzare e personalizzare le varie metodologie e approcci vincenti per l’industria plastica, e di scoprire nuovi approcci innovativi nel settore della plastica, come il Digital Lean Plastic®, un approccio che risponde in maniera concreta alle esigenze di innovazione digitale di questo settore basato sui princìpi Lean Plastic® in ottica digitale.

JobsAcademy, che nasce per dare una risposta concreta alla richiesta e al bisogno di lavoro delle imprese, ha da sempre un forte legame e dialogo costante con le aziende del territorio e rappresenta il primo ITS in Italia per numero di corsi e per numero di studenti, e una delle prime risposte italiane alle scuole di alta specializzazione tecnologica, che già da decenni formano in Europa i cosiddetti super-tecnici.

Per iscrizioni: info@leanplastic.it – tel. 0321.39.86.50

JobsAcademy è un istituto di alta specializzazione post diploma che forma tecnici specializzati in aree tecnologiche strategiche, grazie alla partnership con più di 2.500 aziende.

La mission di JAC è favorire e accompagnare la crescita della singola persona, con la sua personalità e le sue attitudini, che vengono messe al centro di ogni scelta didattico-organizzativa. JobsAcademy rappresenta un’esperienza educativa e formativa verso il mondo del lavoro.