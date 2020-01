“Don Matteo” o “Bombe su Auschwitz”? La tv del 23 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 23 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la terza delle dieci puntate della fiction “Don Matteo 12”, con Terence Hill, Nino Frassica e Simone Montedoro.

L’episodio sarà intitolato “Ricordati di santificare le feste”: in occasione della ricorrenza della Pasqua, a Spoleto fa inaspettatamente ritorno il capitano Tommasi, insieme con Lia e il piccolo Nino. Dopo aver ricevuto un violento colpo in testa, Tommasi si convince di essere ancora in servizio nella cittadina e di essere fidanzato con Bianca. Nino, spaventato e turbato dal suo atteggiamento, fa il possibile per assecondarlo, sperando che presto torni in sè. Don Matteo, invece, è preoccupato e teme che il matrimonio del capitano sia davvero in crisi.

Canale Nove alle 21.25 trasmetterà il documentario “Bombe su Auschwitz”. Aprile 1944 due prigionieri fuggiti da Auschwitz svelano l’orrore dell’Olocausto. La consapevolezza pone gli Alleati di fronte ad un interrogativo: è possibile bombardare per bloccare il Genocidio?.

RaiTre alle 21.20 proporrà Il meglio di “Stati generali”, condotto da Serena Dandini.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio mentre sulla rete di Cairo alle 21.15 “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “America assassin”, con Dylan O’Brien; su Canale5 alle 21.20 “Che bella giornata”, con Checco Zalone; su Italia1 alle 21.20 “Justice League”, con Bel Affleck; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente”, con Bruce Lee; su La5 alle 21.10 “Save the last dance”, con Jiulia Stiles; su Iris alle 21 “Corda tesa”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.30 “Un compleanno da leoni”, con Miles Teller.

Spazio al balletto su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena “Giselle”, con Tamara Rojo e James Streeter. Balletto Giselle, allestimento dell’English National Ballet. Regia e coreografie: Akram Khan. Musiche originali di Adolphe Adam, rivisitate da Vincenzo Lamagna ed eseguite dall’English National Ballet Philharmonic. Orchestrazione di Gavin Sutherland. Cast: Giselle Tamara Rojo, Albrecht James Streeter e Hilarion Jeffrey.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jesse Williams. Andranno in onda quattro episodi intitolati “E adesso dove andiamo?”, “Il letto è troppo grande senza di te”, “L’unica cosa che potevo fare era piangere” e “La grande finzione”. Nel primo, in ospedale arriva una donna in gravi condizioni: probabilmente si è gettata con l’auto da un ponte. Nel secondo, Jackson accompagna April a fare l’esame per scoprire che tipo di malattia ha il loro bambino. Nel terzo, Arizona e la Herman comunicano ad April e Jackson che il loro bambino ha l’osteogenesi di tipo 2. Nel quarto, Miranda accompagna Ben e suo fratello Kurt in montagna, dove erano soliti campeggiare da piccoli, per spargere le ceneri del loro defunto padre.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Criminal minds”; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande Fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.10 “Rivelo”, con Lorella Boccia.