Distinguiamo bene tra desideri e obiettivi

Buon giorno e buon giovedì amici! Come vi sentite? Che effetto hanno avuto sulla vostra vita i cambiamenti messi in atto dopo aver riflettuto sui criteri che abitualmente utilizzate nella vita quotidiana?

Siamo abituati, da sempre, ad analizzare tutto: tempi, costi, benefici. Facciamo bilanci di ogni situazione e in ogni ambito, non solo lavorativo ma anche sociale e affettivo. Confrontiamo ogni minimo dettaglio che, di per sé, potrebbe costituire l’agognato ago della bilancia. Peccato che ci limitiamo a passare sotto i raggi X solo quello che NON funziona come dovrebbe, senza

esaminare invece con la giusta attenzione i criteri che ci hanno portato a fare una scelta piuttosto che a non farla.

Come abbiamo sottolineato la volta scorsa sono i CRITERI che noi scegliamo di utilizzare, più o meno consapevolmente, a portare, o meno, ad un risultato di soddisfazione. Se il mio valore per esempio è raggiungere una solida stabilità economica è chiaro che il criterio FORTUNA potrebbe rivelarsi poco efficace. Non dipende dalla fortuna infatti, ma da noi, dal nostro modo di agire.

Siamo noi gli artefici del nostro destino. Prima iniziamo a rendercene conto e prima otterremo gli effetti tanto desiderati.

Lo stesso dicasi per chi privilegia il valore FAMIGLIA e spera, prima o poi, di incontrare l’anima gemella. Non è questione di essere fortunati nel trovare la persona giusta, quanto invece di darsi da fare. Sembra banale ma, in tutti i contesti, dipende comunque sempre e soltanto da noi. La fortuna è un di più, quando c’è. Di sicuro non dobbiamo metterla in conto e sederci aspettando che arrivi. Prendiamo per esempio il classico uomo (o donna) di successo che tutti, universalmente, riconosciamo come tale. Nella maggioranza dei casi si tratta sempre di persone che hanno ottimizzato le loro risorse, competenze, abilità, con tanta, tanta fatica.

Eh sì, ci vuole impegno. Nessuno regala niente. Proprio questo instancabile, enorme e costante impegno ci farà raggiungere il nostro obiettivo.

Che cosa è un obiettivo?

Quando faccio questa domanda spesso mi sento rispondere frasi del tipo: vorrei non avere più una vita così frenetica, vorrei trovare finalmente un po’ di serenità e, perché no, anche un po’ di meritata ricchezza. Questi vi sembrano obiettivi? Probabilmente saranno desideri che abbiamo provato tutti, nel corso della nostra vita. Ci sta. Di sicuro non sono obiettivi.

Distinguiamo molto bene tra un desiderio e un obiettivo. Un desiderio può essere qualsiasi cosa, anche qualcosa di assolutamente irraggiungibile. Si può desiderare di essere brillanti, affascinanti, in forma, amati e felici per sempre. Si potrebbe anche desiderare di essere immortali. Non costa niente. Si può, certo. Salvo poi ritrovarsi delusi e amareggiati nel momento in cui ci rendiamo conto che non si è verificato quanto speravamo ardentemente succedesse.

Un obiettivo è un traguardo che VOGLIAMO raggiungere, costi quel che costi, un punto fermo imprescindibile, la ragione che ci fa alzare la mattina convinti di avere a disposizione una nuova giornata e ancora nuove energie per diminuire la distanza che ci separa da esso. È qualcosa che SAPPIAMO di poter raggiungere, anche con fatica certo, ma assolutamente realizzabile. È lì davanti a noi, lo vediamo, lo conosciamo benissimo, abbiamo fantasticato e ragionato sulle modalità per raggiungerlo, abbiamo stabilito un tempo, fissato delle regole, in altre parole ci abbiamo messo IMPEGNO.

Abbiamo VALUTATO perfettamente le caratteristiche che lo compongono, gli sforzi che dovremo mettere in atto, le competenze necessarie per raggiungerlo, quelle già a nostra disposizione e quelle di cui dovremo dotarci. Siamo CONSAPEVOLI della sua concretezza e possiamo misurarne in ogni momento l’avanzamento sulla time line che ci siamo prefissati. Questo significa avere le idee chiare.

Questo significa per esempio voler diventare una persona carismatica perché sappiamo molto bene che il carisma non è un dono infuso alla nascita da qualche dea benevolente bensì un’abilità che si può apprendere e strutturare.

Piuttosto che volere acquistare proprio quella casa che ci ha fatto battere il cuore e dove ci siamo immaginati in compagnia della nostra anima gemella e del nostro cane piuttosto che dei nostri amati bambini.

Un obiettivo sfidante può anche essere semplicemente rimettersi in forma per rientrare nei mitici jeans, conseguire la patente o la tanto agognata laurea, frequentare quel corso che continuiamo a rimandare per mancanza di tempo.

La mancanza di tempo è una scusa, l’abbiamo visto. Mettere a fuoco il nostro specifico obiettivo implica stabilire con precisione dove si vuole arrivare e quando. Immaginate di voler prenotare al telefono un taxi. Qual è la prima domanda che vi verrà posta?

DOVE VUOI ANDARE?

E immediatamente dopo:

QUANDO?

Supponiamo di dover andare in aeroporto. Ovviamente non è sufficiente dare al tassista questa informazione, bisogna specificare quale (a Milano per esempio ce ne sono due) e soprattutto l’orario con il termine massimo entro il quale arrivare in tempo per prendere l’aereo. Sembra scontato ma in molti contesti trascuriamo queste informazioni fondamentali, a maggior ragione

quando si tratta di noi stessi e di ciò che per noi è importante. Capita così che, nell’identificare il nostro obiettivo, spesso dimentichiamo di fissare in modo inequivocabile il termine entro il quale desideriamo raggiungere il nostro risultato.

Tornando alla dieta, che molti di noi iniziano proprio in questo periodo, pensate che sia utile dirsi “vorrei rimettermi in forma e perdere qualche chilo prima dell’estate?” Come immaginate reagisca il nostro cervello davanti ad un “desiderio” del genere? … Con molta calma, tanto non c’è fretta, e poi in che modo si vedrà, che non è di sicuro ciò che avevamo in mente. Siete d’accordo?

Diverso è porre la questione in questi termini:

“VOGLIO PERDERE 5 KG ENTRO IL 31 MAGGIO IN MODO DA POTER SFOGGIARE IL MIO BELLISSIMO COSTUME BLU DURANTE LE VACANZE CHE FARO’ A GIUGNO, DIMINUENDO DA OGGI LE PORZIONI DEI MIEI PASTI DEL 25%, ELIMINANDO I FRITTI DALLA MIA ALIMENTAZIONE ED INIZIANDO A CAMMINARE A PASSO SPEDITO IL LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ PER UN’ORA DOPO IL LAVORO NEL PARCO VICINO AL FIUME.”

Chiaro il concetto? Io dico di sì.

Allora cosa state aspettando? Mettete a fuoco il vostro primo obiettivo con una serie di informazioni chiare, precise e specifiche, stabilite il tempo e le modalità e raccontatemi cosa succede. I progressi saranno presto visibili e, con loro, la consapevolezza che POTETE farcela, perché lo VOLETE davvero.

Di questo parleremo la prossima volta.

Buon lavoro!