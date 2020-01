Svaligia la casa, l’anziana proprietaria si sente male, lui ripreso dalle telecamere

Delle telecamere non si è accorto o, probabilmente, non se n’è curato: è entrato in una proprietà privata di via IV novembre a Ponteranica, ha trovato un modo per intrufolarsi in casa e ha svaligiato l’abitazione con la proprietaria presente che era in cucina e non si è accorta d nulla.

È successo attorno alle 20 di martedì 21 gennaio.

Dopo il colpo l’anziana si è accorta della “visita”, ha accusato un malore: ha avuto bisogno delle cure mediche del pronto soccorso.

Le telecamere domestiche, però, sembra abbiano inquadrato l’autore del furto: dalle immagini, incluse in una denuncia postata su Facebook, pare un giovane, con cappellino, vestiti e scarpe sportive e uno zainetto.