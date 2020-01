Luigi Di Maio verso le dimissioni da segretario del Movimento 5 Stelle

Luigi Di Maio potrebbe prestissimo non essere più il capo politico del Movimento 5 Stelle. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive: Di Maio dovrebbe prima riunire i ministri e i viceministri del M5s per un primo annuncio interno. Poi dovrebbe confermare pubblicamente nel pomeriggio la sua volontà di fare un passo indietro. Fino a marzo, quando si terranno gli stati generali del Movimento, la gestione non sarà più concentrata tutta nelle sue mani, ma sarà collegiale. Per arrivare così alla tappa di marzo, che potrebbe però segnare un rilancio dell’attuale ministro degli Esteri, che potrebbe anche essere pronto a ricandidarsi.

A conferma della volontà di Luigi Di Maio di rinunciare al ruolo di unico capo politico del Movimento ci sarebbe stata anche una comunicazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che sarebbe già stato informato dal diretto interessato.

L’indiscrezione viene commentata anche dal segretario del Pd Nicola Zingaretti: “Se mi farebbe piacere? No, abbiamo preso un impegno anche tra persone, che rispettiamo. Io non solo scommetto sul Pd ma insisto sempre nel dire che bisogna ricostruire un campo largo, essere alleati e non avversari” .

La ‘reggenza’ del Movimento, da Statuto, spetterebbe a Vito Crimi, in quanto membro più anziano del M5S.